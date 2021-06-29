Липень почнеться зі спеки та гроз

У середу, 30 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, на Закарпатті - до 34° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 30 червня в Україні мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, на Закарпатті до 34°, на півночі Лівобережжя місцями 24-26°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

1-2 липня в Україні також мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози (на півдні та південному сході країни місцями), подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°, на південному сході до 33°, в західній частині 23-28°.

3-4 липня в Україні невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози, лише у східних областях 4 липня без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 25-31°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У столичному регіоні 30 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 16-18°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

1-2 липня у Києві також мінлива хмарність, помірні (вночі 1 липня невеликі) короткочасні дощі, грози; вдень 1 липня подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

3-4 липня у столиці вночі місцями невеликий дощ; вдень помірні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.