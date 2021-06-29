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Июль начнется с жары и гроз

Вторник, 29 июня 2021, 22:37

В среду, 30 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°, на Закарпатье - до 34° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 30 июня в Украине переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°, на Закарпатье до 34°, на севере Левобережья местами 24-26°, в Карпатах ночью 7-12°, днем ​​15-20°.

1-2 июля в Украине также переменная облачность, кратковременные дожди, грозы (на юге и юго-востоке страны местами), временами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°, на юго-востоке до 33°, в западной части 23-28°.

3-4 июля в Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях 4 июля без осадков. Температура ночью 14-20°, днем ​​25-31°; в западных областях ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

В столичном регионе 30 июня переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем ​​28-30°; по области ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

1-2 июля в Киеве также переменная облачность, умеренные (ночью 1 июля небольшие) кратковременные дожди, грозы; днем 1 июля местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°.

3-4 июля в столице ночью местами небольшой дождь; днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​25-30°.

Темы: погода


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