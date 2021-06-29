Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Июль начнется с жары и гроз

Вторник, 29 июня 2021, 22:37
Июль начнется с жары и гроз

В среду, 30 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°, на Закарпатье - до 34° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 30 июня в Украине переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°, на Закарпатье до 34°, на севере Левобережья местами 24-26°, в Карпатах ночью 7-12°, днем ​​15-20°.

1-2 июля в Украине также переменная облачность, кратковременные дожди, грозы (на юге и юго-востоке страны местами), временами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°, на юго-востоке до 33°, в западной части 23-28°.

3-4 июля в Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях 4 июля без осадков. Температура ночью 14-20°, днем ​​25-31°; в западных областях ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

В столичном регионе 30 июня переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 16-18°, днем ​​28-30°; по области ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

1-2 июля в Киеве также переменная облачность, умеренные (ночью 1 июля небольшие) кратковременные дожди, грозы; днем 1 июля местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°.

3-4 июля в столице ночью местами небольшой дождь; днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​25-30°.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: