На фермі поблизу Амстердама знайшли 3 тонни кокаїну і 11 млн євро готівки

Поліція Нідерландів вилучила майже три тонни кокаїну та 11,3 млн євро готівкою на фермі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Представник поліції сказав, що наркотики та гроші надходили із Південної Америки. Операція була проведене ще минулого четверга, але з мотивів розслідування та безпеки про неї не повідомляли. Було заарештовано двох підозрюваних.

За оцінками влади, кокаїн оцінюється в 195 мільйонів євро. На сьогодні це одна з найбільших партій, яку вдалося вилучити у країні.

Офіцери також вилучили шість пістолетів, глушники та боєприпаси. Влада також вилучила предмети розкоші, такі як дорогі вина, антикварний автомобіль та навіть книга про легенду боксу Мухаммеда Алі вартістю 12500 євро і розміром метр на метр.

На стінах будинку були розвішані плакати з персонажами фільму "Хрещений батько". "Було знайдено все, що ви уявляєте з фільмів та серіалів про південноамериканський світ наркотиків", - сказав представник поліції.