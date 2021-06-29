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На ферме близ Амстердама нашли 3 тонны кокаина и 11 млн евро наличных

Вторник, 29 июня 2021, 22:59
На ферме близ Амстердама нашли 3 тонны кокаина и 11 млн евро наличных

Полиция Нидерландов изъяла почти три тонны кокаина и 11, 3 миллиона евро наличными на ферме близ амстердамского аэропорта Схипхол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Представитель полиции сказал, что наркотики и деньги поступали из Южной Америки. Операция была проведена еще в прошлый четверг, но в связи с расследованием и из соображений безопасности о ней не сообщали. Были арестованы двое подозреваемых.

По оценкам властей, кокаин оценивается в 195 миллионов евро. На сегодня это одна из крупнейших партий, которую удалось изъять в стране.

Офицеры также изъяли шесть пистолетов, глушители и боеприпасы. Власти также изъяли предметы роскоши, такие как дорогие вина, антикварный автомобиль и даже книгу о легенде бокса Мухаммеда Али стоимостью 12 500 евро и размером метр на метр.

На стенах дома были развешаны плакаты с персонажами фильма "Крестный отец". "Было найдено все, что вы представляете из фильмов и сериалов оби американском мире наркотиков", - сказал представитель полиции.

 

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Темы: наркотикиденьги
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