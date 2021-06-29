Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтоплені підвальні приміщення, повалені дерева: на Запоріжжя налетіла гроза

Вівторок, 29 червня 2021, 23:40
Підтоплені підвальні приміщення, повалені дерева: на Запоріжжя налетіла гроза

29 червня у місті Запоріжжя та області пройшли грози та град, а також шквальний вітер до 15-20 м/с, ДСНС повідомляє про велику кількість опадів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Співробітники Служби порятунку розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин, які впали на автівки.

Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на низці вулиць (на Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному), а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

Рятувальники за допомогою мотопомп та гідроелеваторів відкачали загалом близько 160 куб.метрів води.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо: У Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗапоріжжяпогодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Запоріжжя
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
У Запоріжжі чули вибух – ЗМІ
Загарбники готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ Запоріжжя – спротив
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: