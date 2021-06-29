Підтоплені підвальні приміщення, повалені дерева: на Запоріжжя налетіла гроза

29 червня у місті Запоріжжя та області пройшли грози та град, а також шквальний вітер до 15-20 м/с, ДСНС повідомляє про велику кількість опадів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Співробітники Служби порятунку розпиляли та прибрали 2 дерева з проїзних частин, які впали на автівки.

Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на низці вулиць (на Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному), а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

Рятувальники за допомогою мотопомп та гідроелеваторів відкачали загалом близько 160 куб.метрів води.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо: У Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.