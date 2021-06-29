Подтопленные подвальные помещения, поваленные деревья: на Запорожье налетела гроза
Вторник, 29 июня 2021, 23:40
29 июня в городе Запорожье и области прошли грозы и град, а также шквальный ветер до 15-20 м / с, ГСЧС сообщает о большом количестве осадков.
Источник: ГСЧС
Детали: Сотрудники Службы спасения распилили и убрали 2 дерева с проезжих частей, которые упали на автомобили.
Из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на ряде улиц, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи.
Спасатели с помощью мотопомп и гидроэлеваторов откачали всего около 160 куб.метров воды.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним: Во Львове прошел сильный ливень с градом, дождем и молниями – улицы затоплены, машины стоят в пробках.
Украинская правда