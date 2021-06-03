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У горах лежить сніг на третій день літа

Четвер, 3 червня 2021, 13:13
У горах лежить сніг на третій день літа

На горі Піп Іван Чорногірський 3 червня лежить сніг, ранкова температура була -1°С.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: Станом на 08:30 ранку 3 червня на г. Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с., температура повітря -1°С.

 

Станом на 12:00, згідно з прогнозом погоди, було хмарно, без опадів, вологість повітря становила 69%, а повітря прогрілося до 5°С

Ще 31 травня "Чорну гору" засипав сніг

Довідка: Піп Іван Чорногірський – одна з найвищих вершин українських Карпат висотою 2028 м, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновленої для туристів і відомої за назвою "Білий Слон".

"Українська правда" у Threads

Теми: Карпатипогода
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