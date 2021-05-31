Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В останній день весни в Карпатах сипле сніг

Понеділок, 31 травня 2021, 11:31
В останній день весни в Карпатах сипле сніг
Facebook

У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг, видимість обмежена до 50 метрів.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook 

Дослівно: "Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0°С".

 
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: За прогнозом погоди сніг на Попі Івані очікується впродовж усього дня понеділка.

Довідка: Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Карпатипогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Карпати
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: