В останній день весни в Карпатах сипле сніг

У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг, видимість обмежена до 50 метрів.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Дослівно: "Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0°С".

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: За прогнозом погоди сніг на Попі Івані очікується впродовж усього дня понеділка.

Довідка: Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.