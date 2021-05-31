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В останній день весни в Карпатах сипле сніг

Понеділок, 31 травня 2021, 11:31
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У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг, видимість обмежена до 50 метрів.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook 

Дослівно: "Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0°С".

 
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: За прогнозом погоди сніг на Попі Івані очікується впродовж усього дня понеділка.

Довідка: Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. 

Теми: Карпатипогода


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