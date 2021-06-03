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Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками

Четвер, 3 червня 2021, 14:49
Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками

Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Джерело: розгляд у парламенті проєкту закону №4651, пост голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, "Європейська правда"

Деталі: Народні депутати 307 голосами схвалили у другому читанні і в цілому законопроєкт №4651.

Вони внесли зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Йдеться, зокрема, про положення статті 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) та 366-3 ККУ (неподання декларації).

За умисно неправдиве декларування посадовцям тепер може загрожувати штраф 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи або обмеження волі до 2 років, якщо невідповідність задекларованого з реальними доходами складає від 500 до 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 1,1 млн до 4,5 млн грн зараз). 

Якщо невідповідність перевищує 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн зараз), передбачено штраф 4-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Під час розгляду законопроєкту нардепи підтримали дві правки "слуг народу" – №50 Ігоря Фріса та №59 Олексія Ковальова.

Фріс представив свою поправку так: "У цій правці чітко вказується, які відомості відомі, які надані членом сім'ї декларанта декларанту для вказання у декларації". 

Комітет не підтримав правку Фріса, але народні депутати дали за неї 304 голоси. 

Ковальов, у свою чергу, сказав: "За неподачу декларацій є позбавлення волі до 2 років. Я думаю, що це надмірне покарання. Моєю правкою пропонується обмеження волі, а не позбавлення". 

Цю поправку підтримав 251 нардеп, хоча Олександр Бакумов ("Слуга народу") сказав, що комітет із питань правоохоронної діяльності підтримував ідею залишити саме позбавлення волі, а не обмеження волі, бо: "Особі буде вигідніше тоді взагалі не подати декларацію, тому що там буде обмеження волі в санкції цієї статті на відміну від того, щоб збрехати – і тоді відповідальність буде саме позбавлення волі".  

Шабунін заявив, що "Рада фактично знищила систему електронного декларування, відкорегувавши правками президентський законопроект №4651".

За його словами, поправка Фріса "робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!)".

Тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї, треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту, а раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, пояснив він.

Шабунін сподівається, що президент Володимир Зеленський ветує це, інакше, мовляв, доведеться "попрощатися з європейською інтеграцією".

Правкою Ковальова, за словами Шабуніна, "депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій".

Передісторія:

  • 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього рішення Україна ризикувала втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, а також безвізовий режим із ЄС. 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, передбачивши за брехню про статки штрафи і обмеження волі.
  • У ЄС зазначили, що вважають це недостатнім кроком. Венеційська комісія Ради Європи також рекомендувала повернути тюремне ув’язнення за умисне приховування активів понад певну межу. 

УП, оновлено і виправлено

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Теми: деклараціїзаконодавствоВерховна РадаЦПК
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