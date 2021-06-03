Росія і Білорусь домовилися разом боротися з Заходом

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін і глава КДБ Білорусі Іван Тертель домовилися спільно боротися з "деструктивною діяльністю Заходу" проти "Союзної держави".

Джерело: сайт КДБ Білорусі

Дослівно: "СЗР Росії і КДБ Білорусі в дусі традиційно братських відносин домовилися про ведення спільної роботи з протидії деструктивній діяльності Заходу, націленій на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації на просторах Союзної держави".

Деталі: Повідомляється, що зустріч керівників спецслужб відбулася 3 червня у Вітебську.

Вони обговорили результати та перспективи взаємодії в сфері "забезпечення національних інтересів Росії і Білорусі в умовах агресивної політики США і країн Заходу на російському і білоруському напрямках".

Також на зустрічі наголосили на важливості консолідації зусиль, "спрямованих на зміцнення потенціалу Москви і Мінська в справі протистояння глобальним викликам і новим загрозам безпеки Союзної держави".

Для довідки: Союзна держава – конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Спершу 2 квітня 1996 року було підписано угоду про створення "глибоко інтегрованої політично та економічно" Спільноти Росії і Білорусі.

Далі у 1997 році цю спільноту перетворили на Союз Білорусі та Росії. В обох угодах йшлося про збереження державного суверенітету обох сторін, але узгодження зовнішньої політики, а також глибоку економічну інтеграцію і навіть, відповідно до Статуту та Договору про Союз Білорусі та Росії, єдине громадянство.

У грудні 1999 році було підписано договір про створення Союзної Держави.

Читайте також: Аншлюс чи імітація від Лукашенка: що відбувається між Білоруссю та РФ

Передісторія: