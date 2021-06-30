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На Рівненщині через смерть немовляти судитимуть лікарку

Середа, 30 червня 2021, 05:45

У Рівненській області правоохоронці скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Джерело: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Дослівно: "…унаслідок недбалого та несумлінного виконання професійних обов’язків 57-річна лікарка не надала кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, а саме своєчасно не провела кесаревого розтину, що призвело до тяжких наслідків".

Деталі: До поліції із заявою у лютому минулого року звернувся 38-річний житель села Ільпінь щодо можливого вчинення лікарем пологового відділення кримінального правопорушення. Під час пологів дружини у них померло немовля.

11 лютого 2020 року о 03:25 до пологового відділення Здолбунова доставили 33-річну жінку на 40-му тижні вагітності, у якої почалися перейми.

Після огляду 57-річною лікаркою-гінекологом вищої категорії серцебиття плода було у межах норми, але вже близько шостої ранку воно сповільнилося.

Породіллі, відповідно до вимог клінічного протоколу з акушерської допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, необхідно було робити кесарів розтин.

Крім того, відповідно до посадової інструкції акушер-гінеколог зобов’язаний володіти всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань та надавати швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.

Згідно із протоколом патологоанатомічного дослідження смерть дитини настала внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії плода, яка розвинулась внаслідок фетаплацентарної недостатності, а відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи при своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було б цьому запобігти.

Обвинувачена не визнає своєї вини.

"Утім, відповідно до санкції статті їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років" – ідеться в повідомленні поліції.

Українська правда
Теми: Рівненська областьмедицина


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