В Ровенской области из-за смерти младенца будут судить врача

В Ровенской области правоохранители направили в суд материалы уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

Источник: Отдел коммуникации полиции Ровенской области

Дословно: "... вследствие небрежного и недобросовестного выполнения профессиональных обязанностей 57-летняя врач не предоставила квалифицированную неотложную медицинскую помощь, а именно своевременно не провела кесарева сечения, что привело к тяжелым последствиям".

Детали: В полицию с заявлением в феврале прошлого года обратился 38-летний житель села Ильпень относительно возможного совершения врачом родильного отделения уголовного преступления. Во время родов жены у них умер младенец.

11 февраля 2020 в 03:25 в родильное отделение Здолбунов доставили 33-летнюю женщину на 40-й неделе беременности, у которой начались схватки.

После осмотра 57-летней врачом-гинекологом высшей категории сердцебиение плода было в пределах нормы, но уже около шести утра оно замедлилось.

Роженицы, согласно требованиям клинического протокола по акушерской помощи, утвержденного приказом Министерства охраны здоровья Украины, было необходимо делать кесарево сечение.

Кроме того, согласно должностной инструкции акушер-гинеколог обязан владеть всеми методами амбулаторного и стационарного лечения, в полном объеме хирургических вмешательств и оказывать быструю и неотложную медицинскую помощь больным акушерско-гинекологического профиля.

Согласно протоколу патологоанатомического исследования смерть ребенка наступила в результате внутриутробной гипоксии плода, которая развилась в результате фетаплацентарнои недостаточности, а согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы при своевременном и надлежащем принятии родов можно было бы предотвратить.

Обвиняемая не признает своей вины.

"Впрочем, согласно санкции статьи ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" - говорится в сообщении полиции.