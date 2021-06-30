COVID в Украине: за сутки 633 случая заболевания, 40 смертей

За сутки 29 июня в Украине зафиксировали 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 и 40 летальных случаев, госпитализировали 360 человек, выздоровели 2 294 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в этот вторник в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Среди новых больных 31 ребенок и 19 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 511 человек, методом ИФА – 9 581 человек, экспресс-тестами – 13 702 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 235 096 человек, из них от COVID выздоровели 2 166 668 человек, умерли 52 340 человек.