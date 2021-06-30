Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

Середа, 30 червня 2021, 10:31

В Албанії підозрюють у шпигунстві двох громадян Російської Федерації, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe-2021.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи албанську редакцію Euronews та Top Channel Albania.

За їхньою інформацією, прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти громадян РФ Георгія Буданова та Владислава Черкасова.

Буданов приїхав до Албанії 1 березня 2021 року. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Згодом у правоохоронців з’явилися сумніви щодо реальної мети його поїздки. 10 травня росіянина депортували. 

Другий підозрюваний, Владислав Черкасов, в'їхав до Албанії 12 травня і вирушив до Дурреса, де саме проходили навчання. Такий збіг обставин також викликав підозри. На додачу, серед його речей знайшли дрон, який у підсумку не дозволили ввезти.  

Протягом трьох днів свого перебування Черкасова в Тирані та Дурресі за ним постійно стежили і відомості про всі його пересування та про осіб, з якими він зустрічався, були передані слідству.

Албанія - одна з 16 країн, на території яких проходили багатонаціональні військові навчання Defender Europe-2021. В Албанії навчання тривали у кількох місцях з 1 травня до 14 червня.

Теми: Албанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

відеоУ Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

Усі новини...
Албанія
В Албанії власники готелів влаштували стрілянину через лежаки, є жертви
Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту
Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС
Останні новини
07:39
WP: Пекін будує 119 нових шахт для міжконтинентальних ракет
07:10
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину
06:43
У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць
05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах
04:39
Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
03:46
На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви
03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
02:10
У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
01:11
Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів
00:34
В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
Усі новини...