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Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

Середа, 30 червня 2021, 10:31

В Албанії підозрюють у шпигунстві двох громадян Російської Федерації, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe-2021.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи албанську редакцію Euronews та Top Channel Albania.

За їхньою інформацією, прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти громадян РФ Георгія Буданова та Владислава Черкасова.

Буданов приїхав до Албанії 1 березня 2021 року. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Згодом у правоохоронців з’явилися сумніви щодо реальної мети його поїздки. 10 травня росіянина депортували. 

Другий підозрюваний, Владислав Черкасов, в'їхав до Албанії 12 травня і вирушив до Дурреса, де саме проходили навчання. Такий збіг обставин також викликав підозри. На додачу, серед його речей знайшли дрон, який у підсумку не дозволили ввезти.  

Протягом трьох днів свого перебування Черкасова в Тирані та Дурресі за ним постійно стежили і відомості про всі його пересування та про осіб, з якими він зустрічався, були передані слідству.

Албанія - одна з 16 країн, на території яких проходили багатонаціональні військові навчання Defender Europe-2021. В Албанії навчання тривали у кількох місцях з 1 травня до 14 червня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Албанія
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