Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Албания заподозрила в шпионаже россиян, приехавших в страну во время учений Defender Europe - СМИ

Среда, 30 июня 2021, 10:31

В Албании подозревают в шпионаже двух граждан Российской Федерации, находившихся в стране во время международных военных учений Defender Europe-2021.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач", цитируя албанскую редакцию Euronews и Top Channel Albania.

По их информации, прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против граждан РФ Георгия Буданова и Владислава Черкасова.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влёра. Впоследствии у правоохранителей появились сомнения относительно реальной цели его поездки. 10 мая россиянина депортировали.

Второй подозреваемый, Владислав Черкасов, въехал в Албанию 12 мая и отправился в Дуррес, где как раз проходили учения. Такое стечение обстоятельств также вызвал подозрения. В дополнение, среди его вещей нашли дрон, который в итоге не позволили ввезти.

В течение трех дней своего пребывания Черкасова в Тиране и Дурресе за ним постоянно следили и сведения обо всех его передвижения и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Албания - одна из 16 стран, на территории которых проходили многонациональные военные учения Defender Europe-2021. В Албании учения продолжались в нескольких местах с 1 мая по 14 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Албания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Албания
Албания отменила безвиз для граждан РФ
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: