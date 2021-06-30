Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Албания заподозрила в шпионаже россиян, приехавших в страну во время учений Defender Europe - СМИ

Среда, 30 июня 2021, 10:31

В Албании подозревают в шпионаже двух граждан Российской Федерации, находившихся в стране во время международных военных учений Defender Europe-2021.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач", цитируя албанскую редакцию Euronews и Top Channel Albania.

По их информации, прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против граждан РФ Георгия Буданова и Владислава Черкасова.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влёра. Впоследствии у правоохранителей появились сомнения относительно реальной цели его поездки. 10 мая россиянина депортировали.

Второй подозреваемый, Владислав Черкасов, въехал в Албанию 12 мая и отправился в Дуррес, где как раз проходили учения. Такое стечение обстоятельств также вызвал подозрения. В дополнение, среди его вещей нашли дрон, который в итоге не позволили ввезти.

В течение трех дней своего пребывания Черкасова в Тиране и Дурресе за ним постоянно следили и сведения обо всех его передвижения и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Албания - одна из 16 стран, на территории которых проходили многонациональные военные учения Defender Europe-2021. В Албании учения продолжались в нескольких местах с 1 мая по 14 июня.

Темы: Албания


powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

Все новости...
Албания
В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за лежаков, есть жертвы
Парламент Албании объявил импичмент президенту
Президент Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС
Последние новости
07:39
WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет
07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину
06:43
В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
05:50
СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
Все новости...