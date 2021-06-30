Албания заподозрила в шпионаже россиян, приехавших в страну во время учений Defender Europe - СМИ

В Албании подозревают в шпионаже двух граждан Российской Федерации, находившихся в стране во время международных военных учений Defender Europe-2021.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач", цитируя албанскую редакцию Euronews и Top Channel Albania.

По их информации, прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против граждан РФ Георгия Буданова и Владислава Черкасова.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влёра. Впоследствии у правоохранителей появились сомнения относительно реальной цели его поездки. 10 мая россиянина депортировали.

Второй подозреваемый, Владислав Черкасов, въехал в Албанию 12 мая и отправился в Дуррес, где как раз проходили учения. Такое стечение обстоятельств также вызвал подозрения. В дополнение, среди его вещей нашли дрон, который в итоге не позволили ввезти.

В течение трех дней своего пребывания Черкасова в Тиране и Дурресе за ним постоянно следили и сведения обо всех его передвижения и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Албания - одна из 16 стран, на территории которых проходили многонациональные военные учения Defender Europe-2021. В Албании учения продолжались в нескольких местах с 1 мая по 14 июня.