Кім Чен Ин заявив про загрозу безпеці КНДР через коронавірус

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив що "велика криза", пов'язана з пандемією коронавірусу, може поставити під загрозу безпеку країни і її громадян.

Джерело: "Kyodo News" із посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї

Деталі: На засіданні правлячої Робочої партії Кореї у вівторок Кім Чен Ин також звільнив високопоставлених членів партії за те, що вони "знехтували виконанням важливих рішень" про "тривалу державну кампанію із запобігання надзвичайній епідемії".

Представники партійних, центральних та муніципальних органів влади на зборах у вівторок були без масок, зазначає видання. На цьому засіданні також виступила Кім Йо Чен, молодша сестра Кім Чен Ина та його близький помічник.

Пхеньян стверджує, що не виявив коронавірусних інфекцій у межах країни, але останній звіт викликав чутки, що ситуація змінилася. За словами експертів із закордонних справ, США, Південна Корея і Японія почали пошук відповідної інформації.

Після виявлення вірусу в китайському місті Ухань у кінці 2019 року Північна Корея припинила рух у Китай і Росію і з них на початку 2020 року. Однак є припущення, що прикордонники в Хесані займалися контрабандою з китайськими контактами.

Китай – найближчий і найвпливовіший союзник Північної Кореї з економічної точки зору. Північна Корея залежить від Китаю більш ніж на 90% своєї торгівлі.