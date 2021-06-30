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Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за коронавируса

Среда, 30 июня 2021, 10:38

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил что "великий кризис", связанный с пандемией коронавируса, может поставить под угрозу безопасность страны и ее граждан.

Источник: "Kyodo News" со ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Кореи

Детали: На заседании правящей Рабочей партии Кореи во вторник Ким Чен Ын также уволил высокопоставленных членов партии за то, что они "пренебрегли выполнением важных решений" о "длительной государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии".

Представители партийных, центральных и муниципальных органов власти на собрании во вторник были без масок, отмечает издание. На этом заседании также выступила Ким Ин Чен, младшая сестра Ким Чен Ына и его близкий помощник.

Пхеньян утверждает, что не обнаружил коронавирусных инфекций в пределах страны, но последний отчет вызвал слухи, что ситуация изменилась. По словам экспертов по иностранным делам, США, Южная Корея и Япония начали поиск соответствующей информации.

После обнаружения вируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года Северная Корея прекратила движение в Китай и Россию и из них в начале 2020 года. Однако есть предположения, что пограничники в Хесане занимались контрабандой с китайскими контактами. 

Китай – ближайший и самый влиятельный союзник Северной Кореи с экономической точки зрения. Северная Корея зависит от Китая более чем на 90% своей торговли.

Темы: КНДРкоронавирусCovid-2019эпидемияКитай


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