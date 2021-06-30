Поблизу окупованої Веселогорівки виявили близько 100 протитанкових мін

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованої Веселогорівкі на Луганщині.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил з посиланням на Українську сторону СЦКК у Facebook

Дослівно: "25 червня безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії вкотре зафіксував близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Веселогорівка".

Деталі: Крім того, 24 червня на околиці тимчасово окупованого н.п. Бетманове (23 км на північний схід від Донецька) СММ ОБСЄ виявила 4 протитанкові міни.

На блокпості поблизу тимчасово окупованого н.п. Стила (34 км на південь від Донецька) спостерігачі вперше виявили 6 нещодавно встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку у полях на північно-західному і південно-східному краях автошляху Т0509.

Зазначається, що спостерігачі СММ ОБСЄ нові випадки мінування збройними формуваннями Росії на окупованому Донбасі фіксують систематично.

В СЦКК наголосили, що такі дії окупантів загрожують безпеці людей, створюють перешкоди для вільного та необмеженого пересування спостерігачів СММ ОБСЄ, призводять до загибелі та поранень цивільних мешканців.

В СЦКК додали, що делегація України в Тристоронній контактній групі 23 червня вкотре закликала російську сторону узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування. Але окупанти на пропозиції та ініціативи української сторони поки не відреагували.