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Вблизи оккупированной Веселогоровки обнаружили около 100 противотанковых мин

Среда, 30 июня 2021, 10:42
Фото 24tv.ua

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированной Веселогоровки в Луганской области.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК в Facebook

Дословно: "25 июня беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия в который раз зафиксировал около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированного населенного пункта Веселогоровка".

Детали: Кроме того, 24 июня на окраине временно оккупированного н.п. Бетманове (23 км северо-восточнее Донецка) СММ ОБСЕ обнаружила 4 противотанковые мины.

На блокпосту вблизи временно оккупированного н.п. Стила (34 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые обнаружили 6 недавно установленных предупредительных знаков о минной опасности в полях на северо-западном и юго-восточном краях автодороги Т0509.

Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ новые случаи минирования вооруженными формированиями России на оккупированном Донбассе фиксируют систематически.

В СЦКК отметили, что такие действия оккупантов угрожают безопасности людей, создают препятствия для свободного и неограниченного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, приводят к гибели и ранениям гражданских жителей.

В СЦКК добавили, что делегация Украины в Трехсторонний контактной группе 23 июня в очередной раз призвала российскую сторону согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения. Но оккупанты на предложения и инициативы украинской стороны пока не отреагировали.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcиявойна


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