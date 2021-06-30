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"Відкрите небо" з ЄС: українці зможуть отримувати "європейські" компенсації за проблеми з рейсом

Середа, 30 червня 2021, 11:23

З початком дії Угоди про спільний авіаційний простір, більше відомої за назвою "відкрите небо", українські пасажири отримають додаткові права та фінансові гарантії за європейськими правилами.

Про це йдеться у статті "Європейської правдиНе тільки лоукостери: коли запрацює та що змінить "відкрите небо" з ЄС.

Угода передбачає адаптацію українського законодавства в авіаційній сфері до європейського, у тому числі регламенту №261/2004, який регулює питання компенсацій. Цей документ захищає пасажирів європейських перевізників від свавільних скасувань рейсів і затримок, незалежно від ціни квитка, та пов’язаних з цим незручностей, і встановлює чіткі зобов’язання для авіакомпаній. 

Зокрема, якщо рейс тривалий час не може вилетіти, перевізник має надати пасажирам харчування і готель. Якщо затримка відбулася з провини авіакомпанії і є тривалою – пасажири можуть розраховувати на компенсацію від 200 євро на коротких рейсах і до 600 євро на далеких, як-от трансатлантичних перельотах. Ці вимоги поширюються у тому числі на лоукостерів. 

Відтак запровадження регламенту в Україні дає сподівання на зміну ставлення українських авіаперевізників.

Угода про "відкрите небо" також створює передумови для суттєвого зниження цін на авіаквитки.

Детальніше про це та інші деталі - у статті Не тільки лоукостери: коли запрацює та що змінить "відкрите небо" з ЄС.

Теми: авіаЄСУкраїна


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