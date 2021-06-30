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"Открытое небо" с ЕС: украинцы смогут получать "европейские" компенсации за проблемы с рейсами

Среда, 30 июня 2021, 11:23

С началом действия Соглашения о совместном авиационном пространстве, более известного под названием "открытое небо", украинские пассажиры получат дополнительные права и финансовые гарантии по европейским правилам.

Об этом говорится в статье "Европейской правдыНе только лоукостеры: когда заработает и что изменит "открытое небо" с ЕС.

Соглашение предусматривает адаптацию украинского законодательства в авиационной сфере к европейскому, в том числе регламента №261/2004, который регулирует вопросы компенсаций. Этот документ защищает пассажиров европейских перевозчиков от произвольных отмен рейсов и задержек, независимо от цены билета, и связанных с этим неудобств, и устанавливает четкие обязательства для авиакомпаний.

В частности, если рейс долго не может вылететь, перевозчик должен предоставить пассажирам питание и гостиницу. Если задержка произошла по вине авиакомпании и оказалась длительной - пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 200 евро на коротких рейсах и до 600 евро на дальних, например трансатлантических перелетах. Эти требования распространяются в том числе на лоукостеров.

Поэтому введение регламента в Украине дает надежду на изменение отношения украинских авиаперевозчиков.

Соглашение об "открытом небе" также создает предпосылки для существенного снижения цен на авиабилеты.

Подробнее об этом и других деталях - в статье Не только лоукостеры: когда заработает и что изменит "открытое небо" с ЕС

Темы: авиаЕСУкраина


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