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У Києві судитимуть за фальсифікацію виборів голову виборчкому: загрожує до 10 років

Середа, 30 червня 2021, 11:41

Голова виборчої комісії у Києві постане перед судом за фактом підробки результатів виборів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з дільничних виборчих комісій у Дарницькому районі міста Києва за фактом підробки та використання підробленої виборчої документації".

Деталі: Події мали місце 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, голова однієї із виборчих комісій у Дарницькому районі підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше, ніж фактично віддали виборці під час голосування на дільниці.

Злочинні дії були виявлені під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії та оголошення результатів виборів.

За вчинене обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Українська правда


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