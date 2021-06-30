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В Киеве будут судить за фальсификацию выборов главу избиркома: грозит до 10 лет

Среда, 30 июня 2021, 11:41
В Киеве будут судить за фальсификацию выборов главу избиркома: грозит до 10 лет

Председатель избирательной комиссии в Киеве предстанет перед судом по факту подделки результатов выборов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий в Дарницком районе города Киева по факту подделки и использования поддельной избирательной документации".

Детали: События имели место 25 октября 2020 года во время проведения местных выборов.

Согласно материалам досудебного расследования, глава одной из избирательных комиссий в Дарницком районе подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов, в который внесла недостоверные сведения о получении одной из политических партий на 40 голосов больше, чем фактически отдали избиратели во время голосования на участки.

Преступные действия были выявлены при принятии территориальной избирательной комиссией уточненного протокола участковой избирательной комиссии и объявления результатов выборов.

За совершенное обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Украинская правда

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