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Через стрілянину із постраждалим у Харкові ввели спецоперацію

Середа, 30 червня 2021, 12:16

У Московському районі Харкова внаслідок стрілянини постраждав чоловік, поліція оголосила операцію "Сирена" для пошуку причетних до події. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області 

Деталі: Подія трапилась близько 9:30. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у 31-річного чоловіка. Потерпілий отримав поранення в область шиї. Наразі його госпіталізували. 

По місту ввели в дію поліцейську операцію "Сирена". 

На даний час на місці події проводять огляд та шукають осіб, причетних до злочину. 

Українська правда
Теми: Харківполіціякримінал


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