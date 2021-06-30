Через стрілянину із постраждалим у Харкові ввели спецоперацію

У Московському районі Харкова внаслідок стрілянини постраждав чоловік, поліція оголосила операцію "Сирена" для пошуку причетних до події.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Подія трапилась близько 9:30. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у 31-річного чоловіка. Потерпілий отримав поранення в область шиї. Наразі його госпіталізували.

По місту ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

На даний час на місці події проводять огляд та шукають осіб, причетних до злочину.