Из-за стрельбы с пострадавшим в Харькове ввели спецоперацию
Среда, 30 июня 2021, 12:16
В Московском районе Харькова в результате стрельбы пострадал мужчина, полиция объявила операцию "Сирена" для поиска причастных к событию.
Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Детали: Инцидент произошел около 9:30. В полицию поступило сообщение, что на улице Джерельной неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в 31-летнего мужчину. Пострадавший получил ранение в область шеи. Сейчас его госпитализировали.
По городу ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".
В настоящее время на месте происшествия проводят осмотр и ищут лиц, причастных к преступлению.
Украинская правда