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Из-за стрельбы с пострадавшим в Харькове ввели спецоперацию

Среда, 30 июня 2021, 12:16

В Московском районе Харькова в результате стрельбы пострадал мужчина, полиция объявила операцию "Сирена" для поиска причастных к событию.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Инцидент произошел около 9:30. В полицию поступило сообщение, что на улице Джерельной неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в 31-летнего мужчину. Пострадавший получил ранение в область шеи. Сейчас его госпитализировали.

По городу ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

В настоящее время на месте происшествия проводят осмотр и ищут лиц, причастных к преступлению.

Украинская правда
Темы: Харьковполициякриминал


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