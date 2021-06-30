Під Тернополем горить велике сміттєзвалище

У селі Малашівці Тернопільського району другу добу гасять пожежу на одному із найбільших в області сміттєзвалищ.

Джерело: Головне управління ДСНС у Тернопільській області

Деталі: 30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв.

На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.

Цьому передувало: 29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.

Передісторія: