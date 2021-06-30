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Під Тернополем горить велике сміттєзвалище

Середа, 30 червня 2021, 12:15
ДСНС

У селі Малашівці Тернопільського району другу добу гасять пожежу на одному із найбільших в області сміттєзвалищ.

Джерело: Головне управління ДСНС у Тернопільській області

Деталі: 30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв. 

На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.

 
 
 
 
 

Цьому передувало: 29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів. 

Передісторія: 

  • У 2019 році Тернопільська міська рада надала територію Малашівського полігону в оренду на 49 років компанії "ЕКО-ЛІДЕР Т", яка входить до групи компаній "Кліар Енерджі Групп".
  • 12 квітня 2021 року компанія-підрядник "Біогаз-Енерджі Тернопіль, що також входить до даної групи, запустила на Малашівському сміттєзвалищі першу станцію дегазації. Вона здатна виробляти до 659 кВт⋅год електроенергії.

Теми: пожежаТернопільська область


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