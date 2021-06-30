Під Тернополем горить велике сміттєзвалище
Середа, 30 червня 2021, 12:15
У селі Малашівці Тернопільського району другу добу гасять пожежу на одному із найбільших в області сміттєзвалищ.
Джерело: Головне управління ДСНС у Тернопільській області
Деталі: 30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв.
На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.
Цьому передувало: 29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.
Передісторія:
- У 2019 році Тернопільська міська рада надала територію Малашівського полігону в оренду на 49 років компанії "ЕКО-ЛІДЕР Т", яка входить до групи компаній "Кліар Енерджі Групп".
- 12 квітня 2021 року компанія-підрядник "Біогаз-Енерджі Тернопіль, що також входить до даної групи, запустила на Малашівському сміттєзвалищі першу станцію дегазації. Вона здатна виробляти до 659 кВт⋅год електроенергії.