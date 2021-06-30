Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Тернополем горить велике сміттєзвалище

Середа, 30 червня 2021, 12:15
Під Тернополем горить велике сміттєзвалище
ДСНС

У селі Малашівці Тернопільського району другу добу гасять пожежу на одному із найбільших в області сміттєзвалищ.

Джерело: Головне управління ДСНС у Тернопільській області

Деталі: 30 червня продовжується гасіння пожежі сміття на полігоні твердих побутових відходів в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади на площі 70 м.кв. 

На місці події працюють 4 одиниці техніки ДСНС та 16 рятувальників. Додатково залучено 8 одиниць техніки комунальних служб.

 
 
 
 
 

Цьому передувало: 29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів. 

Передісторія: 

  • У 2019 році Тернопільська міська рада надала територію Малашівського полігону в оренду на 49 років компанії "ЕКО-ЛІДЕР Т", яка входить до групи компаній "Кліар Енерджі Групп".
  • 12 квітня 2021 року компанія-підрядник "Біогаз-Енерджі Тернопіль, що також входить до даної групи, запустила на Малашівському сміттєзвалищі першу станцію дегазації. Вона здатна виробляти до 659 кВт⋅год електроенергії.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаТернопільська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: