Под Тернополем горит большая мусорная свалка
Среда, 30 июня 2021, 12:15
В селе Малашевцы Тернопольского района вторые сутки тушат пожар на одном из крупнейших в области свалок.
Источник: Главное управление ГСЧС в Тернопольской области
Детали: 30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины на площади 70 м.кв.
На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб.
Этому предшествовало: 29 июня в селе Малашевцы в Тернопольской области возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв. Глубина залегания мусора в очаге пожара – до 10 метров.
Предыстория:
- В 2019 году Тернопольский городской совет предоставил территорию Малашевского полигона в аренду на 49 лет компании "ЭКО-ЛИДЕР Т", которая входит в группу компаний "Клиар Энерджи Групп".
- 12 апреля 2021 года компания-подрядчик "Биогаз-Энерджи Тернополь", которая также входит в данную группу, запустила на Малашевской мусоросвалке первую станцию дегазации. Она способна производить до 659 кВт⋅год электроэнергии.