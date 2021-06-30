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Под Тернополем горит большая мусорная свалка

Среда, 30 июня 2021, 12:15
Под Тернополем горит большая мусорная свалка
ГСЧС

В селе Малашевцы Тернопольского района вторые сутки тушат пожар на одном из крупнейших в области свалок.

Источник: Главное управление ГСЧС в Тернопольской области

Детали: 30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины на площади 70 м.кв.

На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб.

 
 
 
 
 

Этому предшествовало: 29 июня в селе Малашевцы в Тернопольской области возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв. Глубина залегания мусора в очаге пожара – до 10 метров.

Предыстория:

  • В 2019 году Тернопольский городской совет предоставил территорию Малашевского полигона в аренду на 49 лет компании "ЭКО-ЛИДЕР Т", которая входит в группу компаний "Клиар Энерджи Групп".
  • 12 апреля 2021 года компания-подрядчик "Биогаз-Энерджи Тернополь", которая также входит в данную группу, запустила на Малашевской мусоросвалке первую станцию ​​дегазации. Она способна производить до 659 кВт⋅год электроэнергии.

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Темы: пожарТернопольская область
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