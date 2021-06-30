Глава МЗС Польщі: німці мають компенсувати Україні дефіцит безпеки через "Північний потік-2"

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що побудова газопроводу "Північний потік 2" створює величезний дефіцит безпеки на східному фланзі НАТО, і німці мають взяти на себе відповідальність за цей дефіцит безпеки.

Про це йдеться у статті міністра у Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованій на сайті МЗС Польщі, передає "Європейська правда".

На думку Рау, російський президент Владімір Путін влаштував для Німеччини імперську пастку, в яку потрапила частина німецької еліти.

"Один із моїх попередників одного разу сказав у Берліні, що він більше боїться німецької бездіяльності, ніж сили. Сьогодні я стурбований відсутністю відповідальності Німеччини за наслідки співпраці Путіна з Росією" - заявив міністр.

Як зазначив Рау, завершення проєкту "Північний потік-2" створить величезний дефіцит безпеки для всього східного флангу НАТО.

"З іншого боку, Україна опиниться у вакуумі безпеки. Ось чому я закликаю німців взяти на себе відповідальність за власний вибір щодо запуску "Північного потоку-2" та їх реальний, не змодельований внесок у компенсацію дефіциту безпеки" - заявив польський міністр.

За його словами, Путін не поніс би величезних витрат на будівництво газопроводу, щоб потім не використовувати цей інструмент.

"Тому необхідно посилити потенціал стримування як східного флангу НАТО, так і України, яка, як жертва російської агресії, повинна отримувати досить високу компенсацію як у формі політичної підтримки, так і збільшення свого оборонного потенціалу. Польща готова взяти участь у компенсації дефіциту, що виник внаслідок цього" - заявив Збігнев Рау.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав вжити заходів для зниження ризиків, які несе для України російський газопровід "Північний потік-2".