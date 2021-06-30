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Глава МИД Польши: немцы должны компенсировать Украине дефицит безопасности из-за "Северного потока-2"

Среда, 30 июня 2021, 12:25

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" создает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, и немцы должны взять на себя ответственность за этот дефицит безопасности.

Об этом говорится в статье министра в Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном на сайте МИД Польши, передает "Европейская правда".

По мнению Рау, российский президент Владимир Путин устроил для Германии имперскую ловушку, в которую попала часть немецкой элиты.

"Один из моих предшественников однажды сказал в Берлине, что он больше боится немецкой бездеятельности, чем силы. Сегодня я обеспокоен отсутствием ответственности Германии за последствия сотрудничества с Россией", - заявил министр.

Как отметил Рау, завершение проекта "Северный поток-2" создаст огромный дефицит безопасности для всего восточного фланга НАТО.

"С другой стороны, Украина окажется в вакууме безопасности. Вот почему я призываю немцев взять на себя ответственность за свой выбор по запуску "Северного потока-2" и их реальный, смоделированный вклад в компенсацию дефицита безопасности", - заявил польский министр.

По его словам, Путин не понес бы огромных затрат на строительство газопровода, чтобы потом не использовать этот инструмент.

"Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получать достаточно высокую компенсацию как в форме политической поддержки, так и увеличения своего оборонного потенциала. Польша готова принять участие в компенсации возникшего вследствие этого дефицита", - заявил Збигнев Рау.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал принять меры для снижения рисков, которые несет для Украины российский газопровод "Северный поток-2".

Темы: ПольшаМИД


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