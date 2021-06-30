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У Росії знову антирекорд COVID-смертей за добу – максимум за пандемію

Середа, 30 червня 2021, 12:38
У Росії знову антирекорд COVID-смертей за добу – максимум за пандемію
Фото twnews.it

У Росії за добу 29 червня від COVID-19 померли 669 осіб – це максимум за час пандемії.

Джерело: російський "Интерфакс"

Дослівно: "Найбільшу кількість смертей зафіксовано в Москві і Санкт-Петербурзі: 117 і 111 відповідно".

Деталі: За добу в Росії захворіли 21 042 людини. Найбільший приріст хворих у Москві (5 823), Московській області (2 583 випадки) і в Санкт-Петербурзі (1 503).

За минулу добу подолали COVID-19 16 356 осіб.

Всього в Росії зареєстровано 5 514 599 випадків коронавірусної інфекції, 135 214 осіб померли, 5 мільйонів 393 людини одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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