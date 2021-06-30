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В России снова антирекорд COVID-смертей за сутки – максимум за пандемию

Среда, 30 июня 2021, 12:38
В России снова антирекорд COVID-смертей за сутки – максимум за пандемию
Фото twnews.it

В России за сутки 29 июня от COVID-19 умерли 669 человек – это максимум за время пандемии.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно".

Детали: За сутки в России заболели 21 042 человека. Наибольший прирост заболевших в Москве (5 823), Московской области (2 583 случая) и в Санкт-Петербурге (1 503).

За минувшие сутки преодолели COVID-19 16 356 человек.

Всего в России зарегистрировано 5 514 599 случаев коронавирусной инфекции, 135 214 человек умерли, 5 миллионов 393 человека выписаны.

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Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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