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Bild повідомив про масштабну кібератаку РФ на банківську систему Німеччини

Середа, 30 червня 2021, 13:24
Bild повідомив про масштабну кібератаку РФ на банківську систему Німеччини

За інформацією німецької газети Bild, Росія в останні дні вчинила масовану кібератаку на критичну інфраструктуру та банківську систему Німеччини.

Відповідну інформацію видання отримало із західних розвідувальних джерел, передає https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/06/30/7124969/.

За їх даними, за атакою стояли підтримувані державою російські хакери з групи "Fancy Bear".

Федеральне управління з питань інформаційної безпеки (BSI) підтвердило Bild інформацію про кібератаку у середу вранці.

За словами джерел, кібератака стала своєрідною помстою за політику санкцій проти Росії та спробою росіян запобігти жорстким санкціям проти Білорусі та її диктатора Александра Лукашенко.

Росія вже не вперше атакує об’єкти німецької інфраструктури за допомогою своїх хакерів, підпорядкованих службі військової розвідки ГРУ. Бундестаг кілька разів зламували, а дані про політиків викрадали.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними з низки питань, і не в останню чергу через можливість прямо сказати президенту Росії Владіміру Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Теми: РосіяНімеччинабанкихакери
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