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Bild сообщил о масштабной кибератаке РФ на банковскую систему Германии

Среда, 30 июня 2021, 13:24
Bild сообщил о масштабной кибератаке РФ на банковскую систему Германии

По информации немецкой газеты Bild, Россия в последние дни совершила масштабную кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.

Соответствующую информацию издание получило из западных разведывательных источников, передает "Европейская правда".

По их данным, за атакой стояли поддерживаемые государством российские хакеры из группы "Fancy Bear".

Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) подтвердило Bild информацию о кибератаке в среду утром.

По словам источников, кибератака стала своеобразной местью за политику санкций против России и попыткой россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси и ее диктатора Александра Лукашенко.

Россия уже не первый раз атакует объекты немецкой инфраструктуры с помощью своих хакеров, подчиненных службе военной разведки ГРУ. Бундестаг несколько раз взламывали, а данные о политиках похищали.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов, и не в последнюю очередь из-за возможности прямо сказать президенту России Владимиру Путину, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.

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Темы: РосcияГерманиябанкихакеры
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