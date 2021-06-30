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Вода в Крим не тече, 80% дамби вистачає – представник президента в АРК

Середа, 30 червня 2021, 13:29
QHA

Дамба на межі з Кримом побудована на 80%, але вона не дає дніпровській воді потрапляти на окупований півострів, заявляють у команді президента України.

Джерело: постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич на брифінгу з приводу роботи команди Володимира Зеленського щодо Криму

Пряма мова: "Ми були там нещодавно – нічого там не прорвало (дамбу на Північно-Кримському каналі – ред.). Все нормально. Вода в Крим не тече, усе спокійно. 

Так, капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%. На 20% вона недобудована, немає відповідного бюджету, фінансування... Станом на зараз цих 80% (дамби) вистачає, щоби не дати воді потрапити в Крим. Тобто якщо зараз щось трапляється з дамбою рукотворною на 91-му кілометрі, дамба на 107-му свою роботу має зробити". 

Деталі: Представник Зеленського наголосив: "Вода піде в Крим тільки після деокупації. Це чітко зазначено у стратегії деокупації та реінтеграції. Ніхто не може вже мати іншу думку".

Одним із важливих кроків на шляху до деокупації Кориневич назвав законопроєкт про захист корінних народів, який можуть ухвалити у першому читанні в четвер. 

Одним із пріоритетів на цей рік, за його словами, є переведення значної кількості послуг для жителів окупованого Криму в онлайн-доступ.

Кориневич також зазначив, що зараз реалізується проєкт побудови першого сервісного "хабу плюс" на КПВВ "Чонгар". На цьому КПВВ будуть: нотаріат, аптека, обмін валют, банківське відділення, кімната матеріа та дитини, релігійна кімната для мусульман та представників інших релігій. 

"Ми сподіваємося, що все це буде реалізовано на Чонгарі, і потім ми зможемо говорити про заснування такого самого пункту – сервісного хабу плюс чи сервісної зони плюс – на інших КПВВ", – сказав Кориневич. 

Ідея віртуальних телефонних номерів опрацьовується, зазначив він.

Кориневич також зазначив, що за 2020 рік у вузи України вступили майже у 2 рази більше кримчан, ніж за 2019 рік.

Цьому передувало: Нещодавно повідомлялося, що дамба за кілька десятків метрів від КПВВ "Каланчак" нібито почала руйнуватися й пропускати воду. 

Передісторія:

  • Північно-Кримський канал був відкритий 1963 року, до 2014 року він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді (понад 1,2 млрд. м³ на рік). 
  • Канал було перекрито в 2014 році після окупації Криму Росією. Тимчасову греблю будували з металевих конструкцій та мішків із піском. 

Олена Рощенко, УП
Теми: КримводаОфіс президента


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