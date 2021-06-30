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Вода в Крым не течет, 80% дамбы хватает – представитель президента в АРК

Среда, 30 июня 2021, 13:29
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Дамба на границе с Крымом построена на 80%, но она не дает днепровской воде попадать на оккупированный полуостров, заявляют в команде президента Украины.

Источник: постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич на брифинге по поводу работы команды Владимира Зеленского по Крыму

Прямая речь: "Мы были там недавно – ничего там не прорвало (дамбу на Северо-Крымском канале – ред.). Все нормально. Вода в Крым не течет, все спокойно.

Да, капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, нет соответствующего бюджета, финансирования... По состоянию на сейчас этих 80% (дамбы) хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. То есть если сейчас что-то случается с дамбой рукотворной на 91-м километре, дамба на 107-м свою работу должна сделать".

Детали: Представитель Зеленского подчеркнул: "Вода пойдет в Крым только после деоккупации. Это четко указано в стратегии деоккупации и реинтеграции. Никто не может уже иметь другое мнение".

Одним из важных шагов на пути к деоккупации Кориневич назвал законопроект о защите коренных народов, который могут принять в первом чтении в четверг.

Одним из приоритетов на этот год, по его словам, является перевод значительного количества услуг для жителей оккупированного Крыма в онлайн-доступ.

Кориневич также отметил, что сейчас реализуется проект строительства первого сервисного "хаба плюс" на КПВВ "Чонгар". На этом КПВВ будут: нотариат, аптека, обмен валют, банковское отделение, комната матери и ребенка, религиозная комната для мусульман и представителей других религий.

"Мы надеемся, что все это будет реализовано на Чонгаре, и затем мы сможем говорить о создании такого же пункта – сервисного хаба плюс или сервисной зоны плюс – на других КПВВ", – сказал Кориневич.

Идея виртуальных номеров прорабатывается, отметил он.

Кориневич также отметил, что за 2020 год в вузы Украины вступили почти в 2 раза больше крымчан, чем за 2019 год.

Этому предшествовало: Недавно сообщалось, что дамба в нескольких десятках метров от КПВВ "Каланчак" якобы начала разрушаться и пропускать воду.

Предыстория:

  • Северо-Крымский канал был открыт в 1963 году, до 2014 года он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде (более 1,2 млрд м³ в год).
  • Канал был перекрыт в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Временную плотину строили из металлических конструкций и мешков с песком.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрымводаОфис президента


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