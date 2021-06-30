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У шахті на Донеччині загинув гірник

Середа, 30 червня 2021, 13:52

Під час виконання робіт у шахті "Алмазна" у Донецькій області загинув 37-річний гірник. 

Джерело: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Деталі: Подія сталась 29 червня близько 16 години. Під час виконання підземних робіт на шахті "Алмазна" підприємства "Добропіллявугілля – видобуток" з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові гірника. Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці. 

Наразі встановлюють всі обставини та свідків подій. 

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи розпочато досудове розслідування. 

Українська правда
Теми: шахти


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