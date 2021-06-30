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В шахте в Донецкой области погиб горняк

Среда, 30 июня 2021, 13:52
В шахте в Донецкой области погиб горняк

При выполнении работ в шахте "Алмазная" в Донецкой области погиб 37-летний горняк.

Источник: Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры

Детали: Событие произошло 29 июня около 16 часов. Во время выполнения подземных работ на шахте "Алмазная" предприятия "Добропольеуголь – добыча" с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и свидетелей событий.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека начато досудебное расследование.

Украинская правда

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Темы: шахты
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