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В шахте в Донецкой области погиб горняк

Среда, 30 июня 2021, 13:52

При выполнении работ в шахте "Алмазная" в Донецкой области погиб 37-летний горняк.

Источник: Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры

Детали: Событие произошло 29 июня около 16 часов. Во время выполнения подземных работ на шахте "Алмазная" предприятия "Добропольеуголь – добыча" с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и свидетелей событий.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека начато досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: шахты


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