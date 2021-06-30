В шахте в Донецкой области погиб горняк
Среда, 30 июня 2021, 13:52
При выполнении работ в шахте "Алмазная" в Донецкой области погиб 37-летний горняк.
Источник: Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры
Детали: Событие произошло 29 июня около 16 часов. Во время выполнения подземных работ на шахте "Алмазная" предприятия "Добропольеуголь – добыча" с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.
Сейчас устанавливают все обстоятельства и свидетелей событий.
По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека начато досудебное расследование.
Украинская правда