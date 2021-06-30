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Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и шоумену

Среда, 30 июня 2021, 14:37

Пограничники запретили въезд на три года российскому актеру и телеведущему Оскар Кучере из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГПСУ: "Россиянин 1974 года прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Детали: В сообщении ГПСУ традиционно не указывается имя человека, который попал под санкцию, но по данным УП это Оскар Кучера, который на днях представлял в Одессе свой литературно-драматический проект.

Отмечается, что Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю вида на жительство, который дает ему право на временное проживание в Украине.

Украинская правда
Темы: Росcиясанкции


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