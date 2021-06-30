Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и шоумену

Среда, 30 июня 2021, 14:37
Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и шоумену

Пограничники запретили въезд на три года российскому актеру и телеведущему Оскар Кучере из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГПСУ: "Россиянин 1974 года прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Детали: В сообщении ГПСУ традиционно не указывается имя человека, который попал под санкцию, но по данным УП это Оскар Кучера, который на днях представлял в Одессе свой литературно-драматический проект.

Отмечается, что Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю вида на жительство, который дает ему право на временное проживание в Украине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: