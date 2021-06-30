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Контррозвідка затримала у Києві луганського бойовика - СБУ

Середа, 30 червня 2021, 15:06
Контррозвідка затримала у Києві луганського бойовика - СБУ

Контррозвідка СБУ викрила і затримала бойовика терористичної організації "ЛНР", який прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, зловмисник перебував у складі "Народної міліції ЛНР" як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи організації.

Дослівно: "Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Перевіряється інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території".

Додатково: За даними джерела УП, затриманий перебував у лавах незаконних збройних формувань до 2018 року. До столиці приїхав у 2019 році.

Українська правда

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Теми: СБУ
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