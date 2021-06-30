Контрразведка задержала в Киеве луганского боевика - СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленник находился в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации.

Дословно: "Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Проверяется информация о возможном выполнения боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украины территории".

Дополнительно: По данным источника УП, задержанный находился в рядах незаконных вооруженных формирований до 2018 года. В столицу приехал в 2019 году.