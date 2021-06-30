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Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

Среда, 30 июня 2021, 15:11

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит "начало военного освоения украинской территории" иностранцами.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, которая непосредственно граничит с нами – это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. И, конечно, вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать".

Детали: Российский лидер заявил также, что Конституция Украины запрещает присутствие иностранных военных баз на территории страны.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинУкраинаСША


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