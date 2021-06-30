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ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

Середа, 30 червня 2021, 15:36
ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії.

Про це у Twitter повідомили журналісти "Радіо Свобода" з посиланням на рішення комітету постійних представників ЄС, передає "Європейська правда".

"Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами. Він набере чинності до кінця цього тижня" - написала журналістка Г’єракіна Тухіна.

В свою чергу Рікард Джозвяк уточнив, що рекомендація набуде чинності з четверга.

За його даними, Молдова, Вірменія та Азербайджан також включені до списку.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкордон
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