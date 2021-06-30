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ЕС возобновляет свободный въезд из Молдовы и ряда других государств, но не из Украины

Среда, 30 июня 2021, 15:36

ЕС с 1 июля позволит свободный въезд с еще 12 стран, в том числе Молдовы, Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода" со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС, передает "Европейская правда".

"Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - написала журналистка Гьеракина Тухина.

В свою очередь Рикард Джозвяк уточнил, что рекомендация вступит в силу с четверга.

По его данным, Молдова, Армения и Азербайджан также включены в список.

ЕС раз обновлял свои рекомендации по путешествиям 18 июня.

Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае взаимности со стороны Пекина).

Темы: ЕСграница


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