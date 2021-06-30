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Україну накриють дощі

Середа, 30 червня 2021, 16:00
Україну накриють дощі

У четвер в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, синоптик Наталка Діденко

Деталі: Очікуються шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с  (І рівень небезпечності, жовтий).

Найвищими очікується градуси на півдні та сході України, +29+33, а найнижчими - на заході, +24+29 градусів.

У більшості областей у четвер передбачається +26+30 градусів.

У Києві липень розпочнеться періодичними зливами із грозою, подекуди градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря в столиці найближчої ночі +17+20 градусів, у четвер вдень +27+29 градусів.

 

Українська правда
Теми: погода
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