Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину накроют дожди

Среда, 30 июня 2021, 16:00
Украину накроют дожди

В четверг в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем ​​местами град и шквалы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, синоптик Наталья Диденко

Детали: Ожидаются шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (1-й уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

Высокими ожидаются градусы на юге и востоке Украины, + 29 + 33, а самые низке - на западе, + 24 + 29 градусов.

В большинстве областей в четверг ожидается + 26 + 30 градусов.

В Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 17 + 20 градусов, в четверг днем ​​+27 + 29 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: