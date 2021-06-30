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Украину накроют дожди

Среда, 30 июня 2021, 16:00

В четверг в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем ​​местами град и шквалы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, синоптик Наталья Диденко

Детали: Ожидаются шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (1-й уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

Высокими ожидаются градусы на юге и востоке Украины, + 29 + 33, а самые низке - на западе, + 24 + 29 градусов.

В большинстве областей в четверг ожидается + 26 + 30 градусов.

В Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 17 + 20 градусов, в четверг днем ​​+27 + 29 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погода


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