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До Києва знову не пускають вантажівки

Середа, 30 червня 2021, 16:04
До Києва знову не пускають вантажівки
Фото europarl.europa.eu

30 червня у столиці обмежили рух великовагового транспорту у зв’язку зі спекотною погодою.

Джерело: патрульна поліція у Telegram  

Дослівно: "30 червня з 15:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С".

Деталі: Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень обіцяють повідомити пізніше.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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