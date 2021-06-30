До Києва знову не пускають вантажівки
Середа, 30 червня 2021, 16:04
30 червня у столиці обмежили рух великовагового транспорту у зв’язку зі спекотною погодою.
Джерело: патрульна поліція у Telegram
Дослівно: "30 червня з 15:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С".
Деталі: Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
Про зняття обмежень обіцяють повідомити пізніше.
Українська правда