До Києва знову не пускають вантажівки

30 червня у столиці обмежили рух великовагового транспорту у зв’язку зі спекотною погодою.

Джерело: патрульна поліція у Telegram

Дослівно: "30 червня з 15:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С".

Деталі: Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень обіцяють повідомити пізніше.