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В Киев снова не пускают грузовики

Среда, 30 июня 2021, 16:04
В Киев снова не пускают грузовики
Фото europarl.europa.eu

30 июня в столице ограничили движение большегрузного транспорта в связи с жаркой погодой.

Источник: патрульная полиция в Telegram

Дословно: "30 июня с 15:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С".

Детали: Отмечается, что ограничения осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений обещают сообщить позже.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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