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У столичному центрі первинної допомоги розікрали 6,3 мільйона на фіктивних зарплатах

Середа, 30 червня 2021, 16:22

Правоохоронці викрили у "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Києва розкрадання понад 6,3 мільйона гривень, виділених на заробітну плату медперсоналу.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, директор медзакладу та четверо посадовців налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

 

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори оборудки.

Таким чином учасники організованої групи протягом 2013 - 2019 років заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 6,3 млн гривень.

29 червня правоохоронці провели обшуки у приміщені Голосіївської РДА та на комунальному підприємстві з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Директору підприємства та чотирьом його підлеглим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання учасникам організованої групи запобіжних заходів. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Довідково: КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Голосіївського району Києва засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада та підпорядковане Управлінню охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Українська правда

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Теми: КиївпрокуратураСБУ
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