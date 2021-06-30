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В столичном центре первичной помощи разворовали 6,3 миллиона на фиктивных зарплатах

Среда, 30 июня 2021, 16:22

Правоохранители разоблачили в "Центре первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Киева хищения более 6,3 миллиона гривен, выделенных на заработную плату медперсонала.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, директор медучреждения и четверо должностных лиц наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу и наичсляли им заработную плату.

 

Однако фактически эти "работники" не являлись на рабочие места, а их "зарплату" присваивали организаторы сделки.

Таким образом участники организованной группы в течение 2013 - 2019 лет завладели бюджетными средствами в сумме более 6,3 млн гривен.

29 июня правоохранители провели обыски в помещении Голосеевской РГА и на коммунальном предприятии с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Директору предприятия и четырем его подчиненным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании участникам организованной группы мер пресечения. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

Справка: КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №1" Голосеевского района Киева основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева, от имени которой выступает Киевский городской совет и подчинено Управлению здравоохранения Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации.

Украинская правда
Темы: КиевпрокуратураСБУ


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