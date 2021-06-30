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Туреччина купить 14 українських двигунів для нових ударних вертольотів

Середа, 30 червня 2021, 16:20
Туреччина купить 14 українських двигунів для нових ударних вертольотів
Фото з Twitter ЄП

Турецька компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) підписала угоду з українською "Мотор Січ" на закупівлю 14 двигунів для ударних вертольотів важкого класу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Згідно із заявою TAI, поставки будуть завершені до 2025 року, а перші два двигуни будуть передані у вересні 2022 року.

Перший політ ударного вертольота важкого класу, який буде мати майже вдвічі більшу злітну масу, ніж нинішні вертольоти ATAK, намічений на 2023 рік.

Компанія Turkish Aerospace, заснована в 1973 році, є центром технологій в області проєктування, розробки, виробництва, інтеграції аерокосмічних систем і модернізації в Туреччині.

TAI вже має досвід виробництва і модернізації ударних вертольотів - для турецької армії зараз виробляються ліцензовані копії італійського вертольота AW129, який в Туреччині відомий як T129 ATAK.

Як відомо, президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакета акцій АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіна. 

Водночас в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Детальніше читайте у статті $3,5 млрд з бюджету України: чим загрожує суперечка з новим інвестором "Мотор Січі"

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Теми: ТуреччинаУкраїнаавіа
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